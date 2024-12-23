روسيا تسيطر على بلدتين في أوكرانيا

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين واحدة في منطقة خاركيف والأخرى في منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

وتركز موسكو معظم جهودها في محاولة السيطرة على مدينتين في منطقة دونيتسك.

وتحقق القوات الروسية تقدما مطردا في منطقة دونيتسك، وتتحرك نحو بلدات بوكروفسك، المركز اللوجستي وموقع منجم مهم للفحم، وتقترب على ما يبدو من كوراخوف جنوبا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات سيطرت على لوزوفا، بالقرب من بلدة كوبيانسك، في منطقة شمالي منطقة دونيتسك، مع استمرار الضغط الروسي في الأسابيع القليلة الماضية. كما استولت القوات على قرية سونتسيفكا شمالي كوراخوف.

وأعلنت الوزارة أمس السبت السيطرة على قرية كوستيانتينوبولسك القريبة من كوراخوف.

ولم تشر هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إلى سقوط تلك القرى في أيدي الروس، لكنها قالت إن سونتسيفكا كانت في قطاع تعرض لـ26 هجوما روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما ذكرت هيئة الأركان العامة أن قتالا عنيفا اندلع بالقرب من بوكروفسك، مع 34 محاولة روسية لاختراق الدفاعات.

وورد في مدونة (ديب ستيت) العسكرية الأوكرانية الشهيرة أن مدينة سونتسيفكا باتت تحت السيطرة الروسية.

وتحدثت تقارير روسية عن تكثيف الضغوط على كوراخوف.

وقال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الذي عينته موسكو، على تطبيق تيليغرام إن القوات الروسية تسيطر الآن على وسط البلدة. وأضاف أن القوات تتقدم باتجاه بوكروفسك من الجنوب.

وتحركت القوات الروسية عبر شرق أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين بأسرع معدل منذ أن شنت روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وقالت القوات الأوكرانية يوم الجمعة إن قواتها انسحبت من المنطقة المحيطة بقريتين، واحدة بالقرب من بوكروفسك والأخرى بالقرب من كوراخوف، لتجنب محاصرتها من قبل القوات الروسية المتقدمة.

(رويترز)