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روسيا تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما

منذ ساعتين

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كييف: قال مسؤول عسكري أوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوما مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام “هجوم آخر للعدو على كييف…في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار”.

وسمع شهود دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.

كانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2300) للتحذير من غارات جوية.

(رويترز)

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