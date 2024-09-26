سياسة | دولي | أوروبا

روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية

منذ 13 دقيقة

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كييف: قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المدينة الليلة الماضية مما ألحق أضرارا ببنية تحتية مدنية.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية المحلية إنه تم رصد أكثر من اثنتي عشرة طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع فوق المدينة، وتم إسقاط معظمها.

وأضاف أن نحو 20 سيارة وخط أنابيب غاز في منطقة سكنية تضررت جراء الهجوم الذي استمر لساعات، كما تم العثور على حطام في ملعب للأطفال.

وتشن روسيا بانتظام هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ فوق المدن والبلدات الأوكرانية البعيدة عن جبهة القتال منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل عامين ونصف.

(رويترز)

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