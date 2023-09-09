موضوعات اخرى

روسيا تشهد انتخابات إقليمية ومراقبون يشيرون لمخالفات وتزوير

منذ ساعة واحدة

مركز اقتراع للانتخابات المحلية التي أجرتها السلطات التي نصبتها روسيا في بلدة هورليفكا (جورلوفكا) في منطقة دونيتسك. (رويترز)

حجم الخط
0

موسكو: جرت انتخابات إقليمية روسية اليوم السبت، حيث أبلغ مراقبون مستقلون عن حدوث مخالفات وتزوير في العديد من المواقع. ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى غد الأحد.

وأبلغت لجنة الانتخابات المستقلة “جولوس” على تطبيق تليغرام، أن هناك ضغوطا على الناخبين، وأنه يتم منع مراقبيها من الوصول إلى سجلات الناخبين. ويتم تصنيف “جولوس” التي تعني تصويت أو صوت باللغة الروسية، على أنه عميل أجنبي و”شوكة في خاصرة المؤسسة السياسية الروسية”.

وقبل بضعة أسابيع، تم اعتقال رئيسها المشارك غرينغوري ملكونيانتس. وتحدثت وسائل إعلام روسية مستقلة مثل بوابة “ميدوسا” أيضا عن انتهاكات، خلال الانتخابات، التي من المقرر أن تحدد الحكام في 22 منطقة، بالإضافة إلى برلمانات إقليمية في 16 منطقة.

ووردت تقارير من مدينة “براتسك” السيبيرية عن شراء أصوات. وفي جنوب روسيا، يزعم أنه تم ترويع مراقبين من خلال تسليمهم أوامر استدعاء إلى مكاتب التجنيد العسكرية. وفي مواجهة القمع الهائل ضد الشخصيات المعارضة، في روسيا، يصف مراقبون مستقلون الانتخابات بأنها الأكثر افتقارا إلى النزاهة منذ وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى السلطة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تبدأ العام الدراسي بمنهج جديد يجمع المهارات العسكرية ورؤية الكرملين لتاريخ أوكرانيا
6 - سبتمبر - 2023
بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني “فشل” و نريد إحياء اتفاقية الحبوب شرط تصدير منتجاتنا الزراعية دون عوائق
4 - سبتمبر - 2023
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة تصدير الحبوب مع بوتين بموجب شروط الأمم المتحدة الجديدة
4 - سبتمبر - 2023
روسيا تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني لتصدير الحبوب قبل محادثات بوتين وأردوغان
4 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية