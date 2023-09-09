روسيا تشهد انتخابات إقليمية ومراقبون يشيرون لمخالفات وتزوير

موسكو: جرت انتخابات إقليمية روسية اليوم السبت، حيث أبلغ مراقبون مستقلون عن حدوث مخالفات وتزوير في العديد من المواقع. ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى غد الأحد.

وأبلغت لجنة الانتخابات المستقلة “جولوس” على تطبيق تليغرام، أن هناك ضغوطا على الناخبين، وأنه يتم منع مراقبيها من الوصول إلى سجلات الناخبين. ويتم تصنيف “جولوس” التي تعني تصويت أو صوت باللغة الروسية، على أنه عميل أجنبي و”شوكة في خاصرة المؤسسة السياسية الروسية”.

وقبل بضعة أسابيع، تم اعتقال رئيسها المشارك غرينغوري ملكونيانتس. وتحدثت وسائل إعلام روسية مستقلة مثل بوابة “ميدوسا” أيضا عن انتهاكات، خلال الانتخابات، التي من المقرر أن تحدد الحكام في 22 منطقة، بالإضافة إلى برلمانات إقليمية في 16 منطقة.

ووردت تقارير من مدينة “براتسك” السيبيرية عن شراء أصوات. وفي جنوب روسيا، يزعم أنه تم ترويع مراقبين من خلال تسليمهم أوامر استدعاء إلى مكاتب التجنيد العسكرية. وفي مواجهة القمع الهائل ضد الشخصيات المعارضة، في روسيا، يصف مراقبون مستقلون الانتخابات بأنها الأكثر افتقارا إلى النزاهة منذ وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى السلطة.

(د ب أ)