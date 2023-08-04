 روسيا تضاعف خطة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 مع ارتفاع كلفة الحرب في أوكرانيا

لندن: أظهرت وثيقة حكومية، أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطا متزايدة على المالية العامة لموسكو.

وتسلط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الصراع، في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة.

وتبين الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12 بالمئة، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

وأظهرت الوثيقة أن الإنفاق على الدفاع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وصل إلى 5.59 تريليون روبل، وهو ما يعادل 37.3 بالمئة من 14.97 تريليون روبل تم إنفاقها في المجمل خلال تلك الفترة. وتنص خطة الموازنة الروسية على إنفاق 17.1 بالمئة من إجمالي الأموال على “الدفاع الوطني”.

ولم ترد الحكومة ولا وزارة المالية في روسيا على طلبات للتعليق على البيانات.

ويدعم ارتفاع تكاليف الحرب، التعافي الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع ارتفاع الإنتاج الصناعي، غير أنه يدفع بالفعل الأوضاع المالية في الميزانية إلى عجز بحوالي 28 مليار دولار، وهو عجز فاقمه انخفاض الإيرادات من الصادرات.

وزيادة الإنفاق على الدفاع في الوقت الذي تواصل فيه موسكو ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، يمكن أن تزيد العجز سوءا، في حين من الممكن أن تلتهم الزيادة في الإنتاج قطاعات أخرى وتزاحم الاستثمار الخاص.

وخلصت حسابات أجرتها “رويترز” استنادا إلى الوثيقة، إلى أن روسيا أنفقت 19.2 بالمئة على الدفاع خلال الأشهر الستة الأولى من جميع نفقات الموازنة التي أشارت لها الخطط في البداية لعام 2023 بأكمله.

وأظهرت آخر بيانات متاحة، أن موسكو أنفقت تريليوني روبل على الجيش في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. وفي النصف الأول من العام الجاري، زادت نفقات الميزانية 2.44 تريليون روبل عن الفترة نفسها من 2022. واستنادا إلى الوثيقة، اتجه 97.1 بالمئة من هذا المبلغ الإضافي إلى قطاع الدفاع.

وشملت الوثيقة تقديرا جديدا للإنفاق الدفاعي السنوي بلغ 9.7 تريليون روبل، وهو ثلث إجمالي هدف الإنفاق البالغ 29.05 تريليون روبل، وهو ما سيشكل أعلى حصة في آخر عشر سنوات على الأقل.

وبين عامي 2011 و2022، تراوحت نسبة إنفاق روسيا على الدفاع بين 13.9 بالمئة و23 بالمئة من ميزانيتها.

وتظهر الوثيقة أن روسيا أنفقت بالفعل 57.4 بالمئة من ميزانيتها السنوية الجديدة للدفاع.

(رويترز)