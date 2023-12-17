سياسة | دولي | روسيا

روسيا تضع صاروخا باليستيا عابرا للقارات بمنصة إطلاق قرب موسكو- (فيديو)

منذ 55 دقيقة

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موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الصواريخ قامت بتحميل صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز يارس في منشأة إطلاق بقاعدة كوزيلسك في منطقة كالوغا بجنوب غربي موسكو.

تم تصميم صاروخ آر اس-24 (يارس) وطوله 23 مترا ليحمل مركبات إعادة الدخول المتعددة الموجهة بشكل مستقل والتي تسمح للصاروخ بإيصال رؤوس حربية نووية متعددة إلى أهداف مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع: “في مجمع كوزيلسكي، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس على منصة إطلاق”.

ونشرت وزارة الدفاع مقطعا مصورا للصاروخ العملاق الذي تم نقله إلى منشأة إطلاق وتحميله على منصة. ورافق الفيديو موسيقى روك صاخبة.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، تليها الولايات المتحدة مباشرة. وتسيطر روسيا والولايات المتحدة معا على أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

وتملك روسيا نحو 5889 رأسا نوويا، بينما تملك الولايات المتحدة نحو 5244 رأسا نوويا، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين. ومن بين تلك الرؤوس، تملك كل من روسيا والولايات المتحدة حوالي 1670 رأسا حربيا نوويا استراتيجيا موزعة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 17, 2023 الساعة 1:58 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار روسيا بوتن يعيش الدب الروسي بوتن قاهر الناتو وأمريكا اللعينة الخبيثة سيمرغ أنفهم في الترابورب السحاب 🇵🇸✌️🔥🐒🔥

    رد

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