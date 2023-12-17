روسيا تضع صاروخا باليستيا عابرا للقارات بمنصة إطلاق قرب موسكو- (فيديو)

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الصواريخ قامت بتحميل صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز يارس في منشأة إطلاق بقاعدة كوزيلسك في منطقة كالوغا بجنوب غربي موسكو.

تم تصميم صاروخ آر اس-24 (يارس) وطوله 23 مترا ليحمل مركبات إعادة الدخول المتعددة الموجهة بشكل مستقل والتي تسمح للصاروخ بإيصال رؤوس حربية نووية متعددة إلى أهداف مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع: “في مجمع كوزيلسكي، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس على منصة إطلاق”.

🚨 ⚡️ هاااام

⚡️ رسمياً.. تم وضع الصاروخ الباليستي الروسي الجديد العابر للقارات (فرط صوتي) يارس في صومعة الإطلاق.

وزارة الدفاع الروسية تعلن وضع في تشكيل كوزيلسكي لقوات الصواريخ الاستراتيجية، تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في صومعة الإطلاق. 📍 منطقة كالوغا pic.twitter.com/WAF3U20RgR — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 17, 2023

ونشرت وزارة الدفاع مقطعا مصورا للصاروخ العملاق الذي تم نقله إلى منشأة إطلاق وتحميله على منصة. ورافق الفيديو موسيقى روك صاخبة.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، تليها الولايات المتحدة مباشرة. وتسيطر روسيا والولايات المتحدة معا على أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

وتملك روسيا نحو 5889 رأسا نوويا، بينما تملك الولايات المتحدة نحو 5244 رأسا نوويا، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين. ومن بين تلك الرؤوس، تملك كل من روسيا والولايات المتحدة حوالي 1670 رأسا حربيا نوويا استراتيجيا موزعة.

(رويترز)