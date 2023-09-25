روسيا تضيف رئيس المحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة المطلوبين

موسكو: أضافت روسيا، رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي إلى قائمة الأشخاص الملاحقين لديها، من دون تحديد السبب.

وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، بحسب وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء، إنه “مطلوب على خلفية تحقيق جنائي”. من جانبها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في الربيع تستهدف فلاديمير بوتين لاتهامه بالاضطلاع بدور في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

من جانبها، نبهت مجموعة محققين تابعة للأمم المتحدة الإثنين، إلى أن بعض الكلام الذي تورده وسائل الإعلام الروسية قد يشكل “تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية” في أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق حول أوكرانيا، إريك موز، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنه قلق من “ادعاءات حول إبادة جماعية في أوكرانيا” محذرا من أن “بعض الكلام الذي تورده وسائل الإعلام الروسية العامة ووسائل أخرى قد يشكل تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية”.