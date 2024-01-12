روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بعد ضربات أمريكية وبريطانية على اليمن

موسكو: قالت روسيا اليوم الجمعة إنها طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة “طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر، فيما يمثل توسعا إقليميا لرقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن بأنه لا يوجد مبرر للهجوم الأمريكي البريطاني، وأضاف أن الحركة المتحالفة مع إيران ستستمر في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.

(رويترز)