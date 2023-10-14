روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بخصوص إسرائيل وغزة يوم الإثنين

واشنطن: طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويدعو إلى هدنة إنسانية، والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكافة أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، الجمعة، مضيفاً أن من المتوقع أن يتم التصوبت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين.

(رويترز)