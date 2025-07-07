روسيا تطلق أكثر من 100 مسيرة على أوكرانيا والكرملين يقيل وزير النقل بعد فوضى حركة السفر

كييف- أوكرانيا: قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن روسيا أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة على مناطق مدنية في أوكرانيا خلال ليلة أمس، فيما أقال الكرملين وزير النقل الروسي عقب حالة فوضى في حركة السفر خلال مطلع الأسبوع، حيث اضطرت المطارات الروسية إلى إيقاف مئات الرحلات الجوية بسبب تهديدات بهجمات مسيرات أوكرانية.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة 38 آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، في هجمات روسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت روسيا قد كثفت في الآونة الأخيرة غاراتها الجوية على مناطق مدنية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي نحو 1270 هجوما بطائرات مسيرة و39 صاروخا وما يقرب من ألف قنبلة انزلاقية قوية على أوكرانيا.

(أ ب)