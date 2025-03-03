روسيا تطلق صاروخ سويوز يحمل مركبة فضاء لأغراض دفاعية

موسكو: ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التابعة للقوات المسلحة، أطلقت صاروخا من طراز سويوز يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية.

وقالت الوكالة إن صاروخ “سويوز-2.1 بي” انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك في شمال روسيا، دون ذكر تفاصيل.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها “أطلقت القوات الفضائية بنجاح صاروخا من طراز سويوز-2.1 بي من الفئة المتوسطة يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية”.

ويتم إطلاق صاروخ سويوز الروسي حسب الحاجة للمهام الفضائية، بما في ذلك نقل المعدات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم إطلاق مركبات سويوز ما يقرب من 1700 مرة حتى الآن.

وعادة تعلن وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) عن إطلاق صواريخ سويوز لأغراض علمية واستكشافية.

وتستخدم قاعدة بليسيتسك الفضائية لإطلاق المركبات التي تحمل الأقمار الصناعية العسكرية.

(رويترز)