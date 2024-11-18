روسيا تطيح بمشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن حول السودان

الأمم المتحدة- “القدس العربي: استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، اليوم الإثنين، ضد مشروع قرار بشأن السودان والوضع الإنساني بعد نحو 18 شهرا من الحرب الأهلية.

وقد صوت لصالح مشروع القرار 14 عضوا، لكن الفيتو الروسي أطاح بالمحاولة.

يطالب مشروع القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقد قدمت كل من المملكة المتحدة وسيراليون مشروع القرار في جلسة على مستوى رفيع تحت رئاسة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، والذي هاجم روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بعد استخدام الفيتو.

كما يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى. كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول – بحسن نية – في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.

بريطانيا: عار على بوتين

بعد التصويت على مشروع القرار واستخدام روسيا للفيتو كان أول المتحدثين وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قائلا إن المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي. وأضاف “في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار. دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا”. ثم وجه كلامه نحو المندوب الروسي، قائلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الإفريقية”.

ردّ عليه نائب الممثل الدائم لروسيا، السفير ديمتري بوليانسكي، بشكر رئيس المجلس وزير الخارجية البريطاني على ما وصفه بالأداء الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد. وقال: “إن كل من سمع خطابه يدرك لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها”.

ثم قدم بوليانسكي تفسير بلاده لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، قائلا إن روسيا تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وإن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار. وأضاف بوليانسكي أن بلاده تؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين – عبر قرار من مجلس الأمن – رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية. وقال إن المشكلة الرئيسية في “مشروع القرار البريطاني” تتمثل في “الفهم الخاطئ” لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة”.

وأضاف المندوب الروسي: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، إلا أن واضعي مشروع القرار البريطانيين يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية”.

السودان: المطلوب تصنيف الميليشيات المتمردة جماعة إرهابية

هاجم السفير السوداني الحارث إدريس، في كلمته، الدول التي تساوي بين الطرفين المتحاربين، متهما دولا بعينها في دعم الميليشيات المتمردة والتي يجب أن تصنف على أنها جماعات إرهابية. وطلب من مجلس الأمن دعم الخطة الوطنية لدعم المدنيين والتي ستقدم للمجلس والتي تشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة. كما طالب الدول المؤثرة في مجلس الأمن “بالوقوف ضد الإرهاب والجماعات المتمردة التي تدمر السودان بشكل ممنهج، وقال إن التسامح معها يعتبر تواطؤا معها”.

وقال السفير السوداني إن عدم تصنيف الجماعات المتمردة كجماعة إرهابية يعطيها ترخيصا جديدا للاستمرار في جرائمها. وأكد أن السودان مستعد للتوصل إلى خطة سلام شاملة. “فالسودان يتعرض لمعركة وجودية تضيق فيها الخيارات لا تحتمل غير بقاء السودان حرا ومستقلا وذا سيادة”. وأكد السفير إدريس أن بلاده ستقاوم التدخلات الأجنبية التي تسعى إلى تقسيم السودان وتمكين المليشيات حتى لا ينتصر الجيش السوداني على الميليشيات المتمردة. والتي “تنشر جرائمها على أشرطة الفيديو”. وأضاف: “نريد من مجلس الأمن الوقوف مع السودان. إن مطلبنا الأخير هو عدم تحويل الوساطة الدولية إلى وصاية دولية تدع إليها بعض الروافع الدولية لغاية تخصها ولا صلة لها بالحرب. ونكرر لا بد من إرداة للمجلس لمنع دولة الإمارات وتوابعها الإقليمية لإرسال شحنات السلاح إلى المليشيات واستخدام العصابات لارتكاب الفظائع وتشريد السكان واحتلال بيوتهم واستخدام الذكاء الصناعي ضد الأراضي السودانية”.