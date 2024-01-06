روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول 2030

نقلت وكالة تاس للأنباء عن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي القول اليوم السبت إن روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030، كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 بالمئة من السوق.

واستخدمت موسكو وكييف الطائرات المسيرة على نطاق واسع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، ويعمل الجانبان على زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير مع استمرار الحرب.

وقال بيلوسوف لوكالة تاس “من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32500 وحدة… هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن أحجام الإنتاج الحالية”.

وأضاف “في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات”.

وتستخدم موسكو طائرات شاهد المسيرة إيرانية الصنع بشكل متكرر في هجمات جوية على البنية التحتية الأوكرانية بما يتجاوز بكثير الخطوط الأمامية للحرب في شرق وجنوب البلاد. وتُنتج تلك المسيرات بتكلفة منخفضة وهي معروفة في أوكرانيا بمحركاتها عالية الصوت التي تعمل بالبنزين.

وقال بيلوسوف إن روسيا ستمول مشروع الطائرات المسيرة الوطني بمبلغ 696 مليار روبل (7.66 مليار دولار) بحلول عام 2030، وستنشر المزيد من التفاصيل هذا الشهر.

وأعلنت أوكرانيا في ديسمبر كانون الأول أنها تخطط لإنتاج أكثر من 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024.

(رويترز)