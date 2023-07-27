روسيا تعتزم استئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصر

سان بطرسبرغ (روسيا): أعلن رئيس شركة السيارات “أفتوفاز” الروسية، مكسيم سوكولوف، أن شركته تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في جمهورية مصر العربية. جاء ذلك في كلمته خلال إحدى جلسات منتدى روسيا – أفريقيا، اليوم الخميس،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال سوكولوف إن “شركة “أفتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع شركة “الأمل” في مصر”.

وأضاف: “مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك”.

وتابع سوكولوف: “نتوقع أيضًا أن تصبح مصر وشريكتنا شركة “الأمل”، مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها”.

يشار إلى أن شركة الأمل للسيارات أعلنت أن خطوط انتاج طرازات لادا جرانتا التي تملك وكالتها وتقوم بتجميعها في مصر منذ سنوات متوقفة عن العمل منذ شهر آب/ أغسطس 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف وصول إمدادات مكونات لادا جرانتا من روسيا للشركة في مصر.

وانطلقت، اليوم الخميس، قمة “روسيا – أفريقيا 2023” في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 تموز/يوليو/ الجاري ، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

(د ب ا)