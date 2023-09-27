روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم

قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم الأربعاء، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

وقبل يومين، أعلن الحاكم المعين من روسيا في “سيفاستوبول” التابعة للقرم ميخائيل رازفوغاييف، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة.

وقال على تلغرام “يتصدى جيشنا لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخا قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل”.

تستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

(وكالات)