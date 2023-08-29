سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن إحباط أحدث هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة

منذ 27 دقيقة

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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق “تليغرام” إن الدفاعات الجوية “دمّرت” طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

وأضافت في بيان منفصل أن طائرة مسيّرة أخرى “دمرتها قوات الدفاع الجوي” فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20,00 ت غ) الاثنين.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ”إعادة” الحرب إلى الداخل الروسي. لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.

(أ ف ب)

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