روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف أسطول البحر الأسود

إسطنبول: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة تابعة لأسطولها في البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها “صدت هجوما أوكرانياً فاشلاً استهدف سفينة سيرغي كوتوف باستخدام زورقين مسيرين تم تدميرهما بواسطة التسليح الاعتيادي للسفينة من على بعد 1800 متر”.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن “الهجوم لم يسفر عن إصابات”، وأن السفينة “تواصل أداء مهامها” في البحر الأسود.

وحتى الساعة 09:15 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطات الأوكرانية بشأن التصريحات الروسية.

وتملك موسكو أسطولا في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

(الأناضول)