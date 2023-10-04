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روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم وإسقاط 31 مسيّرة في غرب البلاد

منذ 55 دقيقة

جندي أوكراني يختبر طائرة مسيّرة

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موسكو: أعلنت روسيا الأربعاء إسقاط 31 مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في غرب البلاد، إضافة الى إحباط محاولة إنزال في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو قبل أعوام.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “أنظمة الدفاع الجوي العاملة في أجواء مناطق بلغورود، بريانسك وكورسك (الحدودية مع أوكرانيا) اعترضت ودمّرت 31 مسيّرة أوكرانية”، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء ذلك.

وكان حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز أفاد في وقت سابق عن اعتراض مسيّرة أوكرانية من قبل وسائط الدفاع الجوي الروسي، مشيرا كذلك إلى أن كييف استخدمت ذخائر عنقودية ضد أربع مقاطعات في منطقته، ما أدى إلى “دمار جزئي” في مساكن ومبانٍ.

وكثّفت أوكرانيا من استخدام الطائرات المسيّرة لمهاجمة أهداف روسية مذ بدأت كييف مطلع حزيران/ يونيو، هجومها المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات موسكو في شرق البلاد وجنوبها.

وتطال هذه الهجمات كذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا اعتبارا من العام 2014، وتعد ذات أهمية كبيرة عسكريا لجهة تموين القوات داخل أوكرانيا وموقعها على البحر الأسود.

وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها الجوية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود “محاولة اختراق أراضي القرم من قبل مجموعة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشارت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا يتوجهون إلى رأس تارخانكوت في شمال غرب القرم على متن “زورق عسكري سريع وثلاث دراجات مائية (جت سكي)”.

وسبق لموسكو أن أعلنت إحباط عدة محاولات لشنّ هجمات على القرم عن طريق البحر. وفي 10 أيلول/ سبتمبر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمّر ثلاثة زوارق تنقل جنودا أوكرانيين في الجزء الغربي من البحر الأسود.

وفي 22 منه، أعلنت أوكرانيا استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بضربات صاروخية.

(أ ف ب)

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