 روسيا تعلن إسقاط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم الخميس، إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة”، حسبما نقلت قناة آر تي الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا وزارة الدفاع، أن خمس مراكب مسيرة بحرية أوكرانية هاجمت سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود قبل أن تدمرها دفاعاتها.

(د ب أ)