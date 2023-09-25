روسيا تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن أي أضرار مادية أو إصابات.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة أخرى خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 من أصل 12 صاروخ كروز، و19 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية أن روسيا هاجمت أوكرانيا أيضا بصاروخين مضادين للسفن.

(رويترز)