موسكو تعلن استعادة مساحة كبيرة من منطقة كورسك.. والكرملين “يتفق تماما” مع الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا

موسكو: قال مسؤول في هيئة الأركان إن الجيش الروسي استعاد “أكثر من 800 كيلومتر مربع” في منطقة كورسك الروسية التي تسيطر عليها جزئيا قوات أوكرانية منذ هجوم باشرته الصيف الماضي.

وقال المسؤول الثاني في هيئة الأركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي في مقابلة مع صحيفة الجيش “كراسنايا زفيزدا”، “حررنا أكثر من 800 كيلومتر مربع، ما يمثل 64% من مساحة الأراضي التي احتلها العدو أساسا (1268 كيلومترا مربعا)”.

بذلك، ينشر الجيش الروسي للمرة الأولى أرقاما محددة عن الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا في منطقة كورسك وتقر بأن أكثر من 400 كيلومتر مربع لا تزال تحت سيطرة كييف.

وتؤكد أوكرانيا أنها تسيطر على 500 كيلومتر مربع في منطقة كورسك التي تعتبرها كييف ورقة مقايضة في إطار مفاوضات محتملة لإنهاء النزاع.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن قواته دخلت خلال الليل إلى أوكرانيا في هجوم انطلق من منطقة كورسك الروسية على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية وهو كلام اعتبرته أوكرانيا “أكاذيب”.

وقال الجنرال رودسكوي “المبادرة في منطقة كورسك في يدنا بالكامل. هجوم القوات الروسية جار في كل الاتجاهات”.

وأفاد بأن روسيا تسيطر في مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية “على حوالي 75% من الأراضي” في حي أن منطقة لوغانسك الأوكرانية تسيطر كييف على “أقل من 1%”.

وأعلنت موسكو أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 من دون أن تكون مسيطرة عليها كليا.

وأكد رودسكوي أيضا أن في 2024 سيطرت القوات الروسية على “حوالي 4500 كيلومتر مربع” من الأراضي الأوكرانية “وأكثر من 600 كيلومتر مربع في أول شهرين من السنة الراهنة”.

وأضاف “نظام كييف لن يتمكن من تغيير الوضع بشكل كبير على أرض المعركة”.

وباشرت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات في 24 شباط/ فبراير 2022.

ونادرا ما ينشر الجيش الروسي أرقاما محددة بشأن الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

من جانب آخر، قال الكرملين الخميس إنه “يتفق تماما” مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة وضع حد سريع للنزاع في أوكرانيا غداة انتقادات لاذعة متبادلة بين كييف وواشنطن.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي “يتحدثون عن ضرورة إحلال السلام في أسرع وقت ممكن والقيام بذلك عبر التفاوض. وقد لاحظنا أيضا أن هذا الموقف مؤات لنا أكثر من موقف الإدارة السابقة. ونحن نتفق كليا مع الإدارة الأمريكية” الحالية.

واعتبر الكرملين أن أي خطة بريطانية لإرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار مهمة حفظ سلام محتملة ستكون غير مقبولة بالنسبة لروسيا، مضيفا أنه يتابع بقلق تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكان ستارمر قد قال إنه “مستعد وراغب” في نشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا كضمان أمني في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

وذكرت صحيفة تيليغراف أن ستارمر يخطط لطرح خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال أقل من 30 ألف جندي أوروبي إلى أوكرانيا مقابل الحماية الأمريكية للقوات.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاقتراح غير مقبول لأنه ينطوي على مشاركة قوات من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وبالتالي سيكون له تداعيات على أمن روسيا نفسها.

وقال بيسكوف للصحافيين “هذا يثير قلقنا لأننا نتحدث عن إرسال وحدات عسكرية، عن إرسال محتمل في نهاية المطاف لوحدات عسكرية من دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا”.

وأضاف “هذا الأمر له معنى مختلف تماما من منظور أمننا. ونحن نراقب هذا الأمر عن كثب”.

وقالت روسيا مرارا إنها تعارض وجود قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع إن موسكو ترى “تهديدا مباشرا” في فكرة وجود قوات تابعة للحلف هناك حتى لو كانت تنتشر تحت علم مختلف.

(وكالات)