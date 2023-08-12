روسيا تعلن اسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

موسكو: أعلنت روسيا أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي موسكو، أكد مسؤولون الجمعة أنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي تموز/ يوليو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

(أ ف ب)