روسيا تعلن اشتعال النيران في خزان للنفط بعد هجوم لمسيّرة أوكرانية في منطقة حدودية- (فيديو)

موسكو: اشتعلت النيران في خزان للنفط في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء بعد هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار لم يسفر عن سقوط ضحايا، كما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت.

وكتب المسؤول الروسي على تطبيق تلغرام “تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة يليزنوغورسكي اليوم (الأربعاء) في نشوب حريق في مستودع للوقود ومواد التشحيم”.

وأضاف أن النيران اشتعلت في خزان وقود ولم تقع إصابات.

Kursk region… BAVOVNA 🔥🔥🔥

❗️UAV hit the Mykhailivskyi mining and beneficiation plant. A warehouse of fuel and lubricants caught fire. pic.twitter.com/ykEfIePLeu

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 6, 2024