سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن اشتعال النيران في خزان للنفط بعد هجوم لمسيّرة أوكرانية في منطقة حدودية- (فيديو)

6 - مارس - 2024

إخماد حريق سابق في مستودع نفط في منطقة كورسك

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موسكو: اشتعلت النيران في خزان للنفط في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء بعد هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار لم يسفر عن سقوط ضحايا، كما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت.

وكتب المسؤول الروسي على تطبيق تلغرام “تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة يليزنوغورسكي اليوم (الأربعاء) في نشوب حريق في مستودع للوقود ومواد التشحيم”.

وأضاف أن النيران اشتعلت في خزان وقود ولم تقع إصابات.

(أ ف ب)

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