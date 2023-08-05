روسيا تعلن اعتراض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

موسكو: أكدت روسيا، السبت، أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها لاعتراض طائرة مسيرة أمريكية من طراز “ريبر” كانت تقترب، وفق ما أفادت، من حدودها فوق البحر الأسود قبل أن تعود أدراجها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه بعد “رصد هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية” في البحر الأسود، أرسلت موسكو مقاتلة من طراز سو-30.

وأضافت أن “طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي بوصفه مسيرة استطلاع (من طراز) ام كيو-9 إيه تابعة للقوات الجوية الأمريكية”، موضحة أنه “مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت مسيرة الاستطلاع الأجنبية أدراجها مبتعدة من الحدود”.

ولاحقا، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.

ولا يعتبر حادث مماثل بين طائرات روسية ومسيرات غربية أمرا نادرا، سواء فوق البحر الأسود أو بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ففي نهاية حزيران/يونيو، أكدت موسكو أنها اعترضت على النحو نفسه ثلاث طائرات للقوات البريطانية. وفي الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث مماثلة مع طائرات فرنسية وألمانية وبولندية.

وفي أيار/مايو، اعترضت طائرات روسية أربع قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر البلطيق في حادثين منفصلين خلال أسبوع واحد.

وقبل شهر من ذلك، سقطت مسيرة أمريكية من طراز “ريبر” في البحر الأسود إثر مناورات قامت بها مقاتلات روسية، الأمر الذي أثار توترا بين واشنطن وموسكو.

(أ ف ب)