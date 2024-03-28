سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن اعتقال مشتبه به جديد متهم بالمشاركة في “تمويل” هجوم موسكو

28 - مارس - 2024

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موسكو: أعلنت روسيا الخميس أنها أوقفت مشتبها به بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو.

وقالت لجنة التحقيق الروسية “تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في تمويل الإرهابيين واحتجازه. وسيطلب المحققون من المحكمة حبسه احتياطيا”.

كما أكدت لجنة التحقيق أن منفذي الهجوم على قاعة الحفلات تلقوا أموالا من أوكرانيا، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.

وقالت اللجنة عبر تلغرام إن “المحققين لديهم معلومات تؤكد أن منفذي الهجوم تلقوا مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا، استخدمت في التحضير لهذه الجريمة”.

(أ ف ب)

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