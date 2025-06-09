روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

موسكو: أعلنت روسيا الاثنين، إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي خلال جولة ثانية من محادثات السلام في إسطنبول.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: “نقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لنظام كييف”، وهي الآن في بيلاروس، حليفة روسيا. ولم تُحدد الوزارة عدد هؤلاء، لكنها أشارت إلى أنه تمت إعادة “العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين”.

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في “الأيام المقبلة”، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.

قال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة”. وأضاف: “من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما”.

(أ ف ب)