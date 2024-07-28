روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا

موسكو: أعلنت روسيا أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا الأحد، لتواصل بذلك تقدمها البطيء على الجبهة في مواجهة جيش أوكراني تتفوق عليه بالعديد والعتاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بالسيطرة على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.

وأضافت أن “وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدتي بروغريس ويفغينيفكا (…) خلال عمليات نشطة”.

وأقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية مساء الأحد بأنّ قواته ترزح تحت ضغوط في المنطقة.

وتحدّث عن صعوبات كبرى في محاور دونيتسك، وقال إن العدد الأكبر من الهجمات الروسية في هذه الأسابيع يقع في محور بوكروفسك، لافتا إلى أن “هجمات العدو الأكثر كثافة تتركز هناك تحديدا”.

وأضاف “كل من يوقف هذه الضربات الروسية ويدمر هذه القدرات الهجومية الروسية إنما يؤدي واحدة من أهم المهمات في هذه الحرب”.

والسبت أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية لوزوفاتسكي الواقعة في المنطقة نفسها.

وبدأت روسيا تكتسب مزيدا من المساحات منذ فشل الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في شباط/فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشاً اوكرانياً يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية ويعاني صعوبات في التجنيد.

وتدمّر روسيا الدفاعات الأوكرانية بالقنابل الجوية الموجهة، وهي سلاح مدمر يُطلق من الطائرات ومن الصعب مواجهته.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أطلقت الأسبوع الماضي نحو 700 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 100 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز “شاهد”.

(أ ف ب)