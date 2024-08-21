روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

موسكو: أعلن الجيش الروسي الأربعاء أن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم رغم الهجوم المضاد الذي تنفّذه كييف في الأراضي الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع في إيجازها اليومي بأن القوات الروسية سيطرت على قرية جيلان الواقعة بين مدينتي دونيتسك وبوكروفسك، وهو جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك في إطار النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام.

وتفيد روسيا بأنها سيطرت على مجموعة من البلدات والقرى في منطقة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت الثلاثاء أن قواتها سيطرت على بلدة نيويورك التي تعد موقعا لوجستيا مهما والواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق جيلان.

وتتقدّم القوات الروسية في مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي أمر مسؤولون في وقت سابق هذا الأسبوع العائلات التي تضم أطفالا بإخلائها.

تقع جيلان على بعد حوالي 20 كيلومترا (جنوب شرق) في منطقة دونيتسك الصناعية.

ويُعتقد بأن كييف كانت تأمل بأن تجبر عمليتها المباغتة عبر الحدود في منطقة كورسك في غرب روسيا، موسكو على إعادة نشر جنودها من أجزاء أخرى من الجبهة.

لكن لا توجد مؤشرات تذكر حتى اللحظة على تراجع حدة المعارك في شرق أوكرانيا.

(أ ف ب)