سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية

منذ ساعتين

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موسكو: أعلنت روسيا الأحد السيطرة على قرية جديدة في غرب منطقة دونيتسك الأوكرانية، فيما تتقدّم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

وتواصل روسيا هجومها على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكثّفت الهجمات هذا الصيف في ظل عدم توصّل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج لإنهاء القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ القوات الروسية سيطرت على قرية ميرن، مستخدمة اسمها السوفياتي “كارل ماركس”.

وتقع هذه القرية قرب الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وقالت الوزارة إن القوات توغّلت “عميقا في دفاعات العدو” للاستيلاء على القرية.

وميرن واحدة من قريتين سيطرت عليهما موسكو الأحد.

ومنذ أشهر، ترفض روسيا وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة وكييف.

وفي شباط/ فبراير 2022، شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على أوكرانيا.

(أ ف ب)

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