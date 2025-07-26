روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

موسكو: أعلنت روسيا السبت سيطرتها على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق وسط أوكرانيا، هي الثانية في هذه المنطقة منذ بدء هجومها في شباط/ فبراير 2022.

وتواصل موسكو تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، في حين انتهت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الروس والأوكرانيين الأربعاء في إسطنبول دون إحراز أي اختراق.

وقال الجيش الروسي في بيان على تلغرام إن قواته “حررت بلدة مالييفكا” في منطقة دنيبروبيتروفسك. ومطلع هذا الشهر، أعلنت روسيا سيطرتها على داتشنوي، أول بلدة في هذه المنطقة.

ويمثل هذا الاستيلاء، إذا أكدته كييف، انتكاسة رمزية أخرى للقوات الأوكرانية.

ويمثل أي تقدم روسي حقيقي في منطقة دنيبروبيتروفسك قيمة استراتيجية ميدانية، في خضم تعثر المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع بين الجانبين.

ويتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمطالبه لا سيما تنازل كييف عن المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وتخلي أوكرانيا عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي شروط تعتبرها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون غير مقبولة.

من جهتها، تريد أوكرانيا انسحابا كاملا للقوات الروسية من أراضيها التي تصل إلى نحو 20% من مساحتها الاجمالية قبل بدء الهجوم الروسي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نُشرت الجمعة إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع. لكن الكرملين استبعد الجمعة عقد لقاء مماثل خلال 30 يوما.

(أ ف ب)