روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة “إيل-76” في حالة جيدة- (فيديو)

موسكو: أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة “إيل-76″، التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، إنه “تم العثور على الصندوقين الأسودين (أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت) بالقرب من مكان تحطم الطائرة”.

وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفا أنه “تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة “إليوشن إيل-76” في منطقة بيلغورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.

A video from the crash site of a Russian Ilyushin Il-76 military transport plane in Belgorod Oblast. pic.twitter.com/BBpzX8zJup

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 24, 2024