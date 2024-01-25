سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة “إيل-76” في حالة جيدة- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

عناصر من الشرطة يغلقون طريقًا بالقرب من موقع تحطم الطائرة الروسية

حجم الخط
0

موسكو: أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة “إيل-76″، التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، إنه “تم العثور على الصندوقين الأسودين (أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت) بالقرب من مكان تحطم الطائرة”.

وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفا أنه “تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة “إليوشن إيل-76” في منطقة بيلغورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة عسكرية روسية
منذ 6 ساعات
موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 74 شخصا بينهم 65 أسير حرب أوكرانياً- (فيديو)
24 - يناير - 2024
الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ
22 - يناير - 2024
وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته لفرنسا
18 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية