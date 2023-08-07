روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة قرب موسكو

روسيا: قال فلاديسلاف شابشا، حاكم منطقة كالوغا الروسية، اليوم الإثنين، إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة فوق فيرزيكوفسكي في المنطقة.

وتتاخم كالوغا منطقة موسكو من جهة الشمال.

وذكر شابشا أن الواقعة لم يكن لها تأثير على الأفراد أو البنية التحتية.

ولم تتضح الجهة التي أطلقت المسيرة، كما لم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا. ولم يسبق تقريبا أن أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

ورغم هذا تُحمل السلطات الروسية كييف المسؤولية عن زيادة عدد الهجمات بطائرات مسيرة داخل روسيا هذا العام.

(رويترز)