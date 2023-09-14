روسيا تعلن تدمير مسيرات بحرية في البحر الأسود وتدمير مركز لقيادة الجيش الأوكراني في دونيتسك

دخان يتصاعد في السماء فوق مبنى سكني دمرته ضربة عسكرية روسية وسط هجوم روسي على أوكرانيا. (رويترز)

موسكو: أعلنت موسكو تدمير خمس مسيّرات بحرية ليل الأربعاء الخميس في البحر الأسود وإسقاط عدد من الطائرات بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بدون ذكر ضحايا في الوقت الحاضر.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان عبر تلغرام “حاولت القوات المسلحة الأوكرانية الخميس قرابة الساعة 5:00 (2:00 ت غ) مهاجمة سفينة الدوريات، سيرغي كوتوف، في أسطول البحر الأسود بواسطة خمس مسيّرات بحرية”.

وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية دمرت المسيّرات الخمس بدون أن تفيد عن أضرار أو ضحايا.

وسبق أن استهدفت كييف سفينة الدوريات ذاتها مرتين على الأقل هذا الصيف، بحسب موسكو.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء، تدمير ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود بدون أن تحدد هدف هجومها.

كما أعلنت الوزارة صباح الأربعاء، تدمير ثلاث مسيرات بحرية كانت تحاول مهاجمة مجموعة سفن من الأسطول الروسي.

وفي شبه جزيرة القرم، أفادت وزارة الدفاع أن “الدفاعات الجوية دمرت 11 مسيّرة جوية” باكرا صباح الخميس، بدون ذكر إصابات أو أضرار.

وكان هجوم صاروخي أوكراني صباح الأربعاء على حوض سفن في سيفاستوبول في القرم ألحق أضرارا بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح وتسبب بإصابة 24 شخصا بجروح، بحسب السلطات الروسية، فيما أثنت كييف على العملية التي وصفتها بأنها “ناجحة”.

وخلال ليل الأربعاء الخميس، استهدفت مسيرات جوية منطقتي بريانسك وبيلغورود في غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في أربعة بيانات متتالية نشرتها على تطبيق تلغرام إنّ قوّاتها أسقطت بين الساعة العاشرة من ليل الأربعاء (19:00 ت غ) والساعة 00:45 من فجر الخميس (21:45 الأربعاء ت غ) ستّ طائرات مسيّرة كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا.

وأكد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أنّ الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت في الساعة 21:30 (18:30 ت غ) طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

كذلك، قتل شخص بضربة أوكرانية على قرية تيوكينو الروسية القريبة من الحدود، وفق ما أعلن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت الخميس.

وقال ستاروفويت إن هذه القرية الصغيرة “تعرّضت للقصف من جانب القوات الأوكرانية”.

وأوضح أن الضربة أصابت مصنع تقطير، ما أسفر عن مقتل عامل.

وأضاف أن ضربات أخرى استهدفت أيضا قرية غوردييفكا الواقعة على مسافة نحو 40 كيلومترا شرق تيوكينو من دون أن تتسبب في وقوع إصابات.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية، منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم.

منطقة دونيتسك الشعبية



وكانت القوات الروسية أعلنت الخميس، تدمير مركز لقيادة الجيش الأوكراني في دونيتسك، حيث قال المتحدث باسم مجموعة “الجنوب” القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المجموعة القتالية دمرت مركز قيادة أوكرانيا ومركز التحكم في الطائرات المسيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف ميناشفيلي “قصفت مدفعية المجموعة القتالية موقع انتشار مؤقتا للواء الميكانيكي 110 التابع للجيش الأوكراني، ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة ومركز قيادة في كراسنوجوروفكا وأفدييفكا.”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ميناشفيلي “بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث سيارات تابعة لمجموعات تخريبية واستطلاعية وموقع لقاذفات قنابل يدوية في مستوطنات فيرخنيكامينسكوي وبيسيتسكوي وفييمكا”.

وأضاف المتحدث أن سلاح الطيران التابع للمجموعة القتالية قام بشن هجمات جوية على مناطق نشر الأسلحة والمركبات القتالية التابعة للواء الهجوم الثالث ولواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 118 بالقرب من ستوبوتشكا.

وقال ميناشفيلي إن “الطائرات التابعة للمجموعة القتالية شنت هجمات جوية على قوات العدو في فيسيلوي وسبورنوي وبيلوجوروفكا وكليششيفكا وبوجدانوفكا وكورديوموفكا وكراسنوجوروفكا ومايورسك”.

(وكالات)