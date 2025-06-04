روسيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي ألماني في أوكرانيا

موسكو: أعلن الجيش الروسي أنه دمر نظام دفاع جوي ألماني الصنع من طراز “إيريس-تي” كانت ألمانيا سلمته إلى أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو عبر قناتها على تليجرام بأن النظام الألماني أصيب بصاروخ طراز “إسكندر” في منطقة دنيبروبتروفسك. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو مدته نحو نصف دقيقة، يفترض أنه يظهر لحظة الإصابة.

وجاء في البيان: “نتيجة الضربة تم تدمير محطة الرادار، ومنصة إطلاق الصواريخ، ومركز القيادة، ومركبتان مرافقتان”. ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات من مصدر مستقل.

تعد منظومة “إيريس-تي” من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة قصيرة المدى. وقد سلمت ألمانيا ست بطاريات من هذا النوع لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي. وتستخدمها أوكرانيا أساسا لحماية المدن الكبرى في المناطق الخلفية، ما يجعل فقدانها أمرا بالغ الأهمية.

وفي المقابل، رفضت كييف الرد على سؤال وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن هذه الحادثة.

يذكر أن كلا الجانبين يستخدمان أيضا نماذج وهمية من أنظمة الأسلحة لخداع العدو.

(د ب أ)