روسيا تعلن سيطرتها على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

موسكو: أعلنت روسيا الأحد سيطرتها على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، فيما تواصل موسكو تقدمها ببطء في ميدان المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات من الجيش الروسي “حررت بلدة تشيغاري في جمهورية دونيتسك الشعبية”، وهي إحدى المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها.

وأضافت أن القوات الروسية قامت عبر ذلك “بتحسين وضعها التكتيكي”.

والجيش الروسي، الذي يستفيد من الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني في رص صفوفه والحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، يحقق مكاسب على الأرض منذ أشهر. وتعتبر كييف أن أسوأ المعارك على الجبهة تجري حاليا في منطقة دونيتسك.

والجمعة كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلبه بأنه من أجل الوصول إلى السلام يجب أن تنسحب اوكرانيا من المناطق التي أعلنت روسيا ضمها منذ أيلول/ سبتمبر 2022 وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.

(أ ف ب)