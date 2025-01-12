روسيا تعلن سيطرتها على بلدتين في شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون النار على خط المواجهة مع القوات الروسية

موسكو: أعلنت روسيا الأحد السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا حيث تواصل قواتها منذ أشهر تقدّمها البطيء في مواجهة قوات أوكرانية أقل عديدا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع “الجنوب” سيطرت على قرية يانتارني في منطقة دونيتسك (شرق).

وتقع البلدة على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة كوراخوفي التي تشكل معقلا رئيسيا للقوات الأوكرانية والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها الإثنين بعد قتال استمر لأسابيع.

كذلك، أكد الجيش الروسي السبت التقدم ميدانيا شمال غرب مدينة كوراخوفي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أنها سيطرت على بلدة كالينوفي في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وتقع البلدة على الضفة الغربية لنهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين الطرفين.

وأعلن مسؤول أوكراني محلي الخميس أن القوات الروسية تمكنت من إقامة رأس جسر بعبورها نهر أوسكيل.

وحاول الجيش الروسي مرات عدة خلال الأشهر الماضية عبور هذا النهر الذي يمر عبر مدينة كوبيانسك ذات الأهمية العسكرية.

وتقدّمت القوات الروسية ببطء وبنحو متواصل على خط الجبهة طيلة العام 2024، لكن من دون تحقيق اختراقات كبيرة.

وبالتزامن تتواصل الهجمات والقصف الليلي بطائرات مسيرة، حيث أكدت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 60 طائرة مسيرة روسية ليل السبت الأحد.

وأشار المصدر إلى أن حطام الطائرة المسيرة تسبب في أضرار طالت عدة منازل في مناطق خاركيف وسومي وبولتافا الأوكرانية، من دون وقوع إصابات.

وفي منطقة خيرسون (جنوب)، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء غارات شنتها طائرات مسيرة روسية، وفق ما ذكرت السلطات الأوكرانية المحلية الأحد.

في الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من المنطقة نفسها، قُتلت متقاعدة وأصيب رجل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، على ما ذكر المسؤول المحلي الذي عينته موسكو، فلاديمير سالدو، على تلغرام.

وفي روسيا، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة كورسك منذ هجوم للجيش الأوكراني في آب/ أغسطس، ألحقت غارتان روسيتان أضرارا جسيمة بمبنى مدرسة في سودجا مساء السبت، حسبما أفاد المسؤول المحلي الأوكراني أوليكسي دميتراشكيفسكي.

وأكد في حديث للتلفزيون الأوكراني أن “امرأة أصيبت بجروح في ذراعها توفيت صباحا”، مضيفا أن أكثر من 80 مسنا كانوا يعيشون مؤقتا في المبنى بسبب الحرب.

وذكر أن نحو ألفي مدني ما زالوا يعيشون في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني في منطقة كورسك.

وفي روسيا، يستمر الحريق في مستودع وقود في منطقة ساراتوف الروسية، وفق ما ذكر حاكم المنطقة رومان بوسارغين على تلغرام، بعد تعرضه الأربعاء لضربة شنتها مسيرات أوكرانية.

وأضاف الحاكم أن عناصر الإطفاء يعملون “على مدار الساعة” لإخماد الحريق الذي، بحسب المصدر، تقلصت مساحته والدخان المنبعث منه.

(أ ف ب)