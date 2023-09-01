روسيا تعلن سيطرتها على مواقع جديدة قرب كوبيانسك بشرق أوكرانيا

موسكو: أعلنت روسيا الجمعة أنها سيطرت على “مواقع رئيسية على مرتفعات” قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسية على مرتفعات”.

وفي وقت سابق الجمعة، اشارت السلطات الاقليمية الاوكرانية الى ضربات طاولت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي “تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون”.

وعززت روسيا وجودها العسكري لاستعادة السيطرة على قطاع كوبيانسك الذي سيطرت عليه اوكرانيا العام الفائت. وقالت ايليا ييفلاش المتحدثة باسم القيادة الشرقية في الجيش الاوكراني إن موسكو حشدت 45 الفا من جنودها.

واكد الجيش الروسي في الايام الاخيرة إحرازه تقدما في المنطقة، فيما اقرت نائبة وزير الدفاع الاوكراني غانا ماليار بحصول معارك “شرسة جدا” في منطقة كوبيانسك في الايام الاخيرة حيث قتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف محيط المدينة.

وبداية آب/اغسطس، دعا مسؤولون السكان المقيمين في جوار المدينة الى الرحيل.

(أ ف ب)