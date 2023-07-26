روسيا تعلن صدّ هجوم كبير في زابوريجيا… وأسطولها يعيد تمركزه

لندن – «لقدس العربي»- ووكالات: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وعربات مدرعة.

وقال، في بيان: “المساعدات الجديدة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطلقات مدفعية، وعربات مدرعة، ومضادات للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لتقوية القوات الأوكرانية الشجاعة في ساحة المعركة، ومساعدتها على استعادة الأراضي، والدفاع عن مواطنيها”. وأضاف: “يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب في أي وقت من خلال سحب قواتها من أوكرانيا، ووقف هجماتها الوحشية ضد المدن والشعب في أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا، ما تطلب الأمر ذلك”.

كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب. وأشار بلينكن إلى أن “موسكو تواصل مهاجمة الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية”.

إلى ذلك، أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأربعاء، بأن الأسطول الروسي في البحر الأسود غيّر من وضعه وتمركزه منذ انسحاب روسيا اتفاق تصدير الحبوب. وجاء في البيان أن هناك احتمالاً واقعياً بأن الطراد “سيرغي كوتوف” الحديث سيشكل جزءاً من عمليات مجموعة مهام، تعمل على اعتراض السفن التجارية التي تعتقد روسيا أنها متجهة إلى أوكرانيا.

ميدانياً، قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا، يفغيني باليتسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة زابوريجيا متوتر، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى اختراق الدفاع، حسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أمس الأربعاء.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش صدّ هجوما أوكرانيا واسع النطاق شارك فيه مئات الجنود قرب أوريخيف الواقعة في قطاع في الجنوب الأوكراني.

وأشارت الوزارة في إحاطتها اليومية إلى “هجوم كبير تشنّه قوات ثلاث كتائب تؤازرها دبابات”، في عملية نادرة من حيث الحجم في المرحلة الحالية للمعارك، شارك فيها مئات الجنود. وتابعت الوزارة: “كل هجمات القوات المسلّحة الأوكرانية صُدّت، وحافظنا على مواقعنا”.

ولم تصدر أوكرانيا أي بيان الأربعاء بشأن عملياتها في هذا القطاع، وهو أحد محاور هجومها المضاد الذي أطلقته مطلع حزيران/يونيو.

وفي الأثناء، قالت إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء الدول الأعضاء أيّدوا في اجتماع التدابير الجديدة بما فيها إضافة مزيد من مسؤولي بيلاروسيا إلى القائمة السوداء لحظر التأشيرات وتجميد الأصول.

وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن العقوبات الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى الحدّ من المعدات ذات الاستعمال المزدوج والتي يمكن استخدامها في ساحة القتال، بالإضافة إلى وقف وصول قطع غيار الطائرات إلى بيلاروس.