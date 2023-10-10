روسيا تعلن صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان

موسكو- كييف: أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات “المركز” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت وصدت 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 60 عسكريا.

وقال سافتشوك في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “أحبطت وصدت قوات مجموعة المركز بنيران المدفعية والطيران 6 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للجيش الأوكراني، ولواء العمليات الخاصة آزوف (وهي منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) في منطقة تورسكوي على محور كراسني ليمان”.

وأضاف سافتشوك أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 60 عسكريا، فضلا عن تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين.

وأشار سافتشوك إلى أن مجموعة الطيران التكتيكي التابعة للمجموعة، شنت ضربات جوية استهدفت جسرا و3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

أوكرانيا تسقط 27 من أصل 36 طائرة مسيرة روسية

ومن جانبه، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليغرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 27 من أصل 36 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد في المناطق الجنوبية في ليل الإثنين/ الثلاثاء.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أطلقت الطائرات المسيرة من كيب تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية دمرت 27 طائرة من طراز شاهد- 136/131 في مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(د ب أ)