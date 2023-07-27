روسيا تعلن عثورها على “آثار متفجرات” في سفينة شحن في البحر الأسود

موسكو: قال جهاز الأمن الروسي الخميس إنه عثر على “آثار متفجرات” على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء روستوف نا دونو الروسي.

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي في بيان أنّ السفينة الآتية من تركيا أبحرت في السابق إلى ميناء ريني الأوكراني ومنعت من دخول “المياه الإقليمية الروسية”.

وهذا هو ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع.

فقد أعلن جهاز الأمن الاتحادي يوم الاثنين العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف في روسيا لتحميل حبوب.

وسبق أن اتهمت روسيا سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي مما أدى لانهياره.

(وكالات)