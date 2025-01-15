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روسيا تعلن عن مبادلة 25 أسيرا أوكرانيا بعدد مماثل من الأسرى الروس بوساطة إماراتية- (صور)

15 - يناير - 2025

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موسكو: أعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على “تلغرام” إنه “نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جنديا أوكرانيا”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 25 جنديا “عادوا إلى ديارهم في أوكرانيا”، بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية، التي استولت عليها روسيا في ايار/ مايو 2022.

وكتب زيلينسكي في منشور على اكس “إعادة شعبنا إلى الوطن هو ما تعمل عليه أوكرانيا باستمرار، ولن نتوقف حتى نعيد شعبنا بالكامل”.

ونشر صورا للأسرى المفرج عنهم، بينهم رجل يتلقى فحصا طبيا وآخر جالس في سيارة ممسكا بالعلم الأوكراني.

وأكدت روسيا أن جنودها يتلقون “المساعدة النفسية والطبية اللازمة” في بيلاروس، حليفة موسكو الوثيقة، قبل عودتهم إلى روسيا.

وقال الجانبان إن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في التوسط في الاتفاق.

(أ ف ب)

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