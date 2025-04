روسيا تعلن عن مبادلة 25 أسيرا أوكرانيا بعدد مماثل من الأسرى الروس بوساطة إماراتية- (صور)

موسكو: أعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على “تلغرام” إنه “نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جنديا أوكرانيا”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 25 جنديا “عادوا إلى ديارهم في أوكرانيا”، بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية، التي استولت عليها روسيا في ايار/ مايو 2022.

وكتب زيلينسكي في منشور على اكس “إعادة شعبنا إلى الوطن هو ما تعمل عليه أوكرانيا باستمرار، ولن نتوقف حتى نعيد شعبنا بالكامل”.

ونشر صورا للأسرى المفرج عنهم، بينهم رجل يتلقى فحصا طبيا وآخر جالس في سيارة ممسكا بالعلم الأوكراني.

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.

Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2025