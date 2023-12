روسيا تعلن عن هجمات أوكرانية على القرم وزيلينسكي يتعهد بحشد الدعم- (فيديوهات)

موسكو- كييف: قال الجيش الروسي مساء الجمعة إنه صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة على شبه جزيرة القرم في البحر الأسود والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن قواتها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية.

وسمع دوي انفجارات في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، وفقا لميخائيل رازفوزاييف، حاكم المدينة المعين من جانب موسكو، وأشار إلى أنه تم نشر الدفاعات الجوية وتم إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة.

💥 Happening now: Explosions reported at Russian military bases in occupied Crimea – Sevastopol in the South and Dzhankoi in the North. Russian air defenses active. pic.twitter.com/RJ2zK3OfWC

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وبالنسبة للجيش الروسي، تعد القرم منطقة انتشار في حربه ضد أوكرانيا. ويتم الإمداد بالجنود والأسلحة والذخائر عبر شبه جزيرة القرم.

من جانبها تسعى أوكرانيا لتدمير أهدف الجيش الروسي في القرم. ويرغب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في استعادة شبه الجزيرة.

كما أعلنت السلطات الروسية عن وقوع هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا يوم الجمعة. وقال الحاكم رومان ستاروفويت إنه تم اعتراض أربع مسيرات هناك.

وفي أوكرانيا، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة كانت هدفا لهجوم بمسيرة روسية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليغرام إن الدفاع الجوي كان نشطا، مضيفا أنه سمع دوي انفجارات في منطقة بوديل. ولم ترد معلومات فورية عن خسائر مادية أو بشرية.

وقال خبراء عسكريون بريطانيون إن قتالا عنيفا يتواصل بين القوات الأوكرانية والروسية في محيط بلدة مارينكا الواقعة شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع في لندن في تحديثها اليومي للوضع الذي نشرته على موقع إكس، أن “روسيا على الأرجح قامت بإخضاع المزيد من الجيوب الصغيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا والتي لاتزال داخل حدود البلدة”.

لكن من غير المرجح إلى حد كبير تحقيق اختراق روسي من الناحية العملياتية في هذا القطاع، وفقا للتقييم البريطاني.

وتقع بلدة مارينكا على بعد أقل من 30 كيلو مترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك، التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا طوال ثماني سنوات قبل غزو موسكو الشامل في شباط/ فبراير من العام الماضي.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبته في حشد الدعم الأجنبي للدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي من خلال المزيد من مبادرات السياسة الخارجية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم تسجيله في مدينة لفيف في غربي أوكرانيا يوم الجمعة “نواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على الوحدة في الدفاع عن أوكرانيا”.

وتابع “الأسابيع المقبلة ستكون فعالة أيضا في سياستنا الخارجية، وقد بدأنا بالفعل في التخطيط لأنشطة شهر كانون الثاني/ يناير”.

وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ترغب في إجراء محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الداعمين لها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف الرئيس الأوكراني “سنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قوية وأن العام المقبل يمكن جميعا أن نكون واثقين، واثقين من الدعم الدفاعي والدعم المالي الكلي والدعم السياسي”.

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية يوم الجمعة في فيلنيوس إن ليتوانيا أرسلت إلى أوكرانيا عدة ملايين من الطلقات وآلاف القذائف للأنظمة المحمولة قصيرة المدى المضادة للدبابات لاستخدامها في الدفاع ضد روسيا.

وقال وزير الدفاع أرفيداس أنوشاوسكاس “نحن نستمع إلى الطلبات الملحة لأوكرانيا ونواصل دعمنا بما يتوافق مع الاحتياجات التي تم الإعلان عنها. نحن نشجع حلفاءنا على فعل المثل”.

كما تم إرسال ألف من الأسرة القابلة للطي.

We continue to work with partners in order to maintain unity in support for Ukraine. With those in Europe, America, and around the world who support us, our state, and international law.



Our foreign policy will be active in the coming weeks, and we are already planning… pic.twitter.com/YmNta6e5gV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2023