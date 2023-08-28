روسيا تعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا… واردوغان إلى موسكو «قريبا»

لندن – «القدس العربي» ووكالات: أعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية، حيث تأمل قواتها بتحقيق اختراق في هجومها على المواقع الروسية المحصنة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار في تصريحات نقلها التلفزيون: «تم تحرير روبوتين. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا».

وتقع القريتان في منطقة زابوريجيا التي أعلن الكرملين ضمها العام الماضي رغم أنه لا يسيطر عليها عسكريا.

وأعلنت روسيا قيام أنظمتها بتدمير طائرة مسيرة كانت تقترب من موسكو وطائرتين في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لموسكو، في وقت لاحق، إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه الجزيرة.

وفي الأثناء، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، في حوار مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا» أن «السلوك العدواني لجيراننا الغربيين بالقرب من حدود الدولة الاتحادية أجبرنا على اتخاذ إجراءات جوابية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، وزيادة القدرة القتالية لطيران مجموعة القوات الإقليمية المشتركة».

ويتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «قريبا» إلى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، حسب ما اعلن المتحدث باسم حزب إردوغان عمر جيليك الاثنين.

وقال جيليك «اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لاحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة».

ولم تعلن السلطات التركية او الروسية حتى الآن أي موعد محدد لهذه الزيارة، إلا أن وكالة «بلومبرغ» للأنباء أشارت الى أن لقاء الرئيسين قد يعقد في الثامن من أيلول/سبتمبر.