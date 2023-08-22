سياسة | دولي

روسيا تعلن نشر مقاتلتين لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود

منذ 18 دقيقة

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موسكو:  أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع “ام كيو-9 ريبر” و”بيرقدار تي بي-2″ فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية “منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان”، وعلى الأثر “غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا”.

ويشهد البحر الأسود توترات متجدّدة منذ انسحاب روسيا في منتصف تموز/يوليو من اتفاق يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وتشهد المنطقة هجمات متصاعدة للطرفين.

وكانت روسيا قد أعلنت، الثلاثاء، تدمير سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود.

في الأشهر الأخيرة تضاعفت عمليات اعتراض الطائرات الروسية والغربية فوق البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وواشنطن بعدما تحطّمت مسيّرة أمريكية من نوع ريبر إثر اصطدامها بمقاتلة روسية فوق البحر الأسود في منتصف آذار/مارس.

وفي أيار/مايو، اعترضت طائرات روسية أربع قاذفات استراتيجية أميركية فوق بحر البلطيق في واقعتين منفصلتين خلال أسبوع واحد.

إلى ذلك سبق أن أعلنت روسيا اعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية وبريطانية.

(أ ف ب)

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