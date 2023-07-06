سياسة | دولي | روسيا

روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين

منذ ساعة واحدة

أعلام فنلندا والاتحاد الأوروبي أمام السفارة الفنلندية في موسكو

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موسكو: أعلنت روسيا الخميس أنها بصدد إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس مطلع حزيران/ يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصا غير مرغوب فيهم” مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت فنلندا، جارة روسيا وأحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، قد أعلنت الشهر الماضي طرد تسعة دبلوماسيين روس، متهمة إياهم بالعمل في مهام للمخابرات.

(وكالات)

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