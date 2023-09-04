روسيا تقترح إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الشمالية والصين

سول: ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، أن وزير الدفاع الروسي اقترح على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية مشتركة.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين للحرب الكورية في يوليو تموز واجتمع مع كيم.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية وقت الزيارة بأنهما حضرا معرضا للدفاع تضمن صواريخ باليستية كورية شمالية محظورة.

وذكرت يونهاب أن شويجو تقدم لكيم باقتراح إجراء التدريبات الثلاثية خلال زيارته، لكنها لم تذكر تفاصيل.

(رويترز)