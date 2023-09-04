سياسة | دولي | روسيا

روسيا تقترح إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الشمالية والصين

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

سول: ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، أن وزير الدفاع الروسي اقترح على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية مشتركة.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين للحرب الكورية في يوليو تموز واجتمع مع كيم.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية وقت الزيارة بأنهما حضرا معرضا للدفاع تضمن صواريخ باليستية كورية شمالية محظورة.

وذكرت يونهاب أن شويجو تقدم لكيم باقتراح إجراء التدريبات الثلاثية خلال زيارته، لكنها لم تذكر تفاصيل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نذر حرب بين ركيزتي “بريكس”.. الصين تبني مخابئ وقواعد صواريخ على حدودها المتنازع عليها مع الهند
1 - سبتمبر - 2023
واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي
31 - أغسطس - 2023
بوتين يوافق على زيارة الصين في أول رحلة منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه
29 - أغسطس - 2023
الصين تحذر من أن القيود التجارية الأمريكية على شركاتها تهدد سلاسل الإمداد العالمية
29 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية