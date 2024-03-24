روسيا تقصف كييف ولفيف.. وصاروخ ينتهك المجال الجوي البولندي

كييف: قال مسؤولون إن روسيا أطلقت 57 صاروخاً وطائرة مسيرة، اليوم الأحد، على أوكرانيا، بما شمل هجمات على كييف ومنطقة لفيف غرب البلاد، كما قالت القوات المسلحة البولندية إن أحد صواريخ كروز الروسية انتهك مجال البلاد الجوي لفترة وجيزة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تيليغرام، أنها دمرت 18 من أصل 29 صاروخاً أطلقتها روسيا، و25 من أصل 28 طائرة مسيرة هجومية.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر تيليغرام، إن عدة انفجارات دوّت في العاصمة الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من عشرة من الصواريخ التي أطلقتها روسيا على كييف ومحيطها.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر سوى عن أضرار طفيفة.

وتقصف روسيا أوكرانيا منذ أيام، في هجمات صوّرتها موسكو على أنها انتقام للرد على هجمات شنتها أوكرانيا خلال الانتخابات الرئاسية هذا الشهر.

وكتبت السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك على منصة إكس، في وقت مبكر من اليوم الأحد: “للمرة الثالثة قبل الفجر خلال أسبوع واحد، تشهد أوكرانيا بأكملها تحذيراً من هجوم جوي وتوجيهات (للسكان) بالاحتماء”.

وأضافت: “تواصل روسيا إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي دون أي اعتبار لملايين المدنيين في انتهاك للقانون الدولي“.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق.

المجال الجوي البولندي

قالت القوات المسلحة البولندية إن أحد صواريخ كروز الروسية التي أطلقت صوب منطقة لفيف بغرب أوكرانيا انتهك المجال الجوي البولندي.

وذكرت على منصة إكس: “دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين)، ومرّ بها لمدة 39 ثانية.. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية”.

وذكرت القوات المسلحة، في وقت سابق، أن طائرات بولندا وحلفاء لها تحرّكت خلال الهجوم لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

وقال أندريه سادوفي، رئيس بلدية لفيف، عبر تيليغرام، إن المدينة لم تتعرض لهجمات، لكن تم إطلاق حوالي 20 صاروخاً وسبع طائرات مسيرة هجومية على منطقة لفيف الأوسع مستهدفة “بنية تحتية حيوية”.

(رويترز)