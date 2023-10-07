روسيا تقصف منشأة للحبوب في أوديسا في هجوم صاروخي

كييف: قالت السلطات الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح السبت إن القوات الروسية نفذت هجوما صاروخيا خلال الليل على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للميناء.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن أربعة أصيبوا في الهجوم الذي أصاب منزلا ومنشأة للحبوب مطلة على الميناء. ولم يحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وشنت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة بانتظام على البنية التحتية للموانئ في الأسابيع الأخيرة، مما جعل من الصعب على أوكرانيا المنتج الرئيسي للحبوب تصدير منتجاتها.

وانسحبت موسكو في منتصف يوليو/ تموز من اتفاق سمح بشحن الحبوب من البحر الأسود وساعد في مكافحة أزمة غذاء عالمية.

(رويترز)