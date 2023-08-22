سياسة | دولي | روسيا

روسيا تقول إن إحدى مقاتلاتها “دمرت” زورق استطلاع أوكرانيًا في البحر الأسود

منذ ساعتين

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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها “دمرت” زورق “استطلاع” أوكراني في البحر الأسود.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام “الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود”.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمر أو موقع الحادثة بالتحديد.

وكان مسؤولون روس قد أعلنوا عن إحباط عدد من الهجمات بمسيرات بحرية على سفن حربية تابعة لها في البحر الأسود.

مساء الخميس استُهدفت سفن تابعة للأسطول الروسي في هجوم بمسيّرات بحرية أوكرانية، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وتصاعدت الهجمات من الجانين في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبره.

(أ ف ب)

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