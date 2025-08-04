روسيا تقول إنها تخلت عن وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019.

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ديسمبر/ كانون الأول إلى أن موسكو ستضطر للردّ على ما وصفه “بالإجراءات المزعزعة للاستقرار” من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي.

وقالت الوزارة في بيانها “بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة”.

(رويترز)